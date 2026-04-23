Агент Уткина рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ

"К Даниилу проявляют интерес пять команд РПЛ. При этом у него контракт с "Ростовом" на следующий год. Ростовчанам сейчас нужно решить свои задачи в чемпионате, после чего мы поговорим с клубом и будем принимать решение о будущем футболиста.
Что касается "Торпедо", то там хотят, чтобы Даниил остался. Уткин пришёл в уже сформированную команду, но смог стать её лидером", — передаёт слова Бердышева "Спорт-Экспресс".
За "Торпедо" Даниил Уткин на данный момент отыграл 9 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Аренда хавбека рассчитана до конца сезона 2025/2026, а его контракт с "Ростовом" — до 30 июня 2027 года.