Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм

Агент Уткина рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ

Тимофей Бердышев, агент полузащитника "Ростова" Даниила Уткина, рассказал о будущем футболиста.
Фото: ФК "Торпедо" Москва
Напомним, что с февраля этого года Уткин на правах аренды выступает за московское "Торпедо" из Первой лиги. По словам Бердышева, автозаводцы не прочь оставить игрока.

"К Даниилу проявляют интерес пять команд РПЛ. При этом у него контракт с "Ростовом" на следующий год. Ростовчанам сейчас нужно решить свои задачи в чемпионате, после чего мы поговорим с клубом и будем принимать решение о будущем футболиста.

Что касается "Торпедо", то там хотят, чтобы Даниил остался. Уткин пришёл в уже сформированную команду, но смог стать её лидером", — передаёт слова Бердышева "Спорт-Экспресс".

За "Торпедо" Даниил Уткин на данный момент отыграл 9 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Аренда хавбека рассчитана до конца сезона 2025/2026, а его контракт с "Ростовом" — до 30 июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится