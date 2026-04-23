"Динамо" Махачкала сравнял счёт в матче с "Акроном"

На 75-й минуте полузащитник махачкалинцев Мохаммад Хоссейннеджад после сольного прохода по левому флангу сделал счёт в матче 1:1. За "Акрон" на 9-й минуте забил защитник Роберто Фернандес.
Если счёт останется ничейным, "Акрон" поднимется на одну строчку выше — с 12-го на 11-е место. Улучшит свою позицию и "Динамо" Мх, поднявшись с 13-й на 12-ю строчку.
Махачкалинское "Динамо" восстановило паритет в игре 26 тура Российской Премьер-Лиги с "Акроном".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала