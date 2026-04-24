Булыкин - о назначении пенальти в ворота "Спартака": что сейчас, что в матче "Зенита" - это не пенальти

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал Rusfootball.info победу "Краснодара" над "Спартаком" в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Здесь было больше похоже на ничью, но "Краснодар" за счёт желания и везения смог выиграть.

- Согласны с назначением пенальти в ворота "Спартака"?

- По мне, что вчера в матче "Локомотива" и "Зенита", что сейчас - не пенальти. Видимо, судьи что вчера, что сейчас такие ставят. Был такой момент, когда "Балтика" с "Краснодаром" играла: тоже попало в руку, но не свистнули. Что-то непонятное.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

