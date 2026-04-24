До этого московская команда не уступала с середины марта, когда проиграла "Зениту" (0:2). После той встречи "красно-белые" провели шесть официальных матчей, в которых одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.
Текущий результат оставил "Спартак" на пятой позиции с 45 очками, при этом отставание от тройки составляет четыре балла.
Кроме того, команда сохраняет возможность побороться за трофей - для выхода в Суперфинал Кубка России необходимо пройти ЦСКА.
Поражение от "Краснодара" остановило серию "Спартака" при Карседо
Поражение от "Краснодара" (1:2) в 26-м туре РПЛ стало для "Спартака" первым при Хуане Карседо за более чем месяц.
