Селюк: сейчас все начинают понимать, что я был прав насчет уровня Артиги

- В конечном итоге, сейчас все начинают понимать, что я был прав насчет уровня Франка. Артига доказывает это. Конечно, я слышу часто по отношению к нему определенные манипуляции со стороны экспертов: "Ой, вот тут он сыграл как Рахимов, до сих пор играет в три защитника".
Отвечу для тех, кто в танке: "Рубин" ему и выделил этот период времени, чтобы он изучил команду, посмотрел на футболистов — кого надо оставить, кого убрать и кого добавить, чтобы играть в атакующий футбол. Понятно, что он перестроит игру команды в итоге, - приводит слова Селюка "Матч ТВ".
В январе текущего года казанский "Рубин" объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера - контракт со специалистом истекал по окончании сезона. Новым главным тренером команды стал испанец Франк Артига - в нынешнем сезоне он занимал аналогичный пост в ангольском клубе "Петру Атлетику", а до этого работал в подмосковных "Химках", московской "Родине", а также на протяжении десяти лет работал в структуре каталонской "Барселоны".
В 26 туре чемпионата России казанцы на выезде одержали победу над московским "Динамо" со счетом 1:0. По итогам 26 сыгранных туров подопечные Артиги располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 38 набранными очками в своем активе.