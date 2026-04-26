Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Сочи2 тайм
Краснодар
1 - 1 1 1
Динамо МхПерерыв
Зенит
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
1 - 0 1 0
Чайка1 тайм
Шинник
3 - 0 3 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Черноморец
0 - 1 0 1
Сокол1 тайм
Родина
19:00
УфаНе начат

Пономарёв считает, что Челестини близок к отставке из ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру команды в последних матчах. Армейцы не сумели победить в четырёх играх подряд.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Пономарёва, проблема таких результатов команды кроется исключительно в тренере.

"Никакого футбола у ЦСКА нет. Как так можно играть? Проблема в тренере. Просто так передавать мяч — это не футбол. Игроки-то хорошие, но они не знают, что делать.

Челестини совсем задёргал футболистов, каждый раз меняет состав. Швейцарец близок к увольнению, проблема лишь в выплате неустойки", — передаёт слова Пономарёва "Спорт-Экспресс".

В четырёх последних матчах ЦСКА проиграл "Сочи" (0:1), а также сыграл вничью с "Крыльями Советов", "Ростовом" (оба — 1:1) и "Рубином" (0:0). С 45 очками армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится