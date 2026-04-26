Пономарёв считает, что Челестини близок к отставке из ЦСКА

"Никакого футбола у ЦСКА нет. Как так можно играть? Проблема в тренере. Просто так передавать мяч — это не футбол. Игроки-то хорошие, но они не знают, что делать.
Челестини совсем задёргал футболистов, каждый раз меняет состав. Швейцарец близок к увольнению, проблема лишь в выплате неустойки", — передаёт слова Пономарёва "Спорт-Экспресс".
В четырёх последних матчах ЦСКА проиграл "Сочи" (0:1), а также сыграл вничью с "Крыльями Советов", "Ростовом" (оба — 1:1) и "Рубином" (0:0). С 45 очками армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.