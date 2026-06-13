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В "Урале" объяснили выбор Юрана главным тренером команды

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о выборе главного тренера команды.
Фото: ФК "Урал"
Президент "Урала" заявил, что руководство назначило Сергея Юрана главным тренером команды из-за его опыта.

"Выбрали Сергея Николаевича, потому что считаем его опытным тренером. Мы вели разговоры, обсудили и выбрали Сергея Николаевича, потому что это футбольный человек - играл в футбол, много тренировал.
Хотелось бы, чтобы мы, наконец, выполнили задачу выхода в РПЛ", - сказал Иванов "Чемпионату".

Сергей Юран был назначен главным тренером екатеринбургского "Урала" вчера, 12 июня. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее "шмелей" возглавлял Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 встреч, одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. "Урал" не смог выйти в РПЛ, потерпев поражение от махачкалинского "Динамо" в стыковых матчах.

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