В "Урале" объяснили выбор Юрана главным тренером команды

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о выборе главного тренера команды.

Фото: ФК "Урал"

"Выбрали Сергея Николаевича, потому что считаем его опытным тренером. Мы вели разговоры, обсудили и выбрали Сергея Николаевича, потому что это футбольный человек - играл в футбол, много тренировал.