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Экс-голкипер "Динамо" оценил выступление Сафонова за "ПСЖ"

Бывший голкипер "Динамо" Валерий Клейменов высказался об игре Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Валерий Клейменов заявил, что у Матвея Сафонова есть хорошие данные, которые позволяют ему играть в основном составе "ПСЖ".

"Матвей Сафонов с двумя кубками чемпионов - это серьезное достижение. Верил ли я, что Сафонов может стать основным вратарем "ПСЖ"? Да, у него хорошие данные.
Он доказал это своей игрой за "Краснодар". Матвей шел к этой цели давно. Теперь надо держать эту высокую планку", - сказал Клейменов "РБ Спорту".

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за парижский клуб голкипер провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

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