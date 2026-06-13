Экс-голкипер "Динамо" оценил выступление Сафонова за "ПСЖ"

"Матвей Сафонов с двумя кубками чемпионов - это серьезное достижение. Верил ли я, что Сафонов может стать основным вратарем "ПСЖ"? Да, у него хорошие данные.Он доказал это своей игрой за "Краснодар". Матвей шел к этой цели давно. Теперь надо держать эту высокую планку", - сказал Клейменов "РБ Спорту".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за парижский клуб голкипер провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.