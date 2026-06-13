Игрок "Пари НН" переходит в "Балтику". Известны подробности - источник

По информации источника, Максим Шнапцев подпишет соглашение с "Балтикой" до лета 2030 года, сегодня защитник прошел медосмотр. Нижегородский клуб получит 40 млн рублей, 10% от будущей перепродажи и бонус 10 млн, когда футболист 15 раз выйдет в стартовом составе. Зарплата игрока составит 2,5 млн рублей в месяц, сумма отступных - 350 млн.
Шнапцев выступал в составе "Пари НН" с июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 25 матчей и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с футболистом было рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
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Фото: ФК "Пари НН"