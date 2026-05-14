Стала известна сумма компенсации за уход Моуринью в "Реал" - источник

Жозе Моуринью может покинуть "Бенфику" уже после завершения нынешнего сезона.
Фото: Getty Images
Как пишет Record, в контракте португальского специалиста прописана компенсация в размере семи миллионов евро на случай досрочного расторжения соглашения.

По информации источника, этот пункт будет активен только в течение десяти дней после последнего матча сезона. На фоне слухов о возможном возвращении Моуринью в "Реал" руководство лиссабонского клуба уже предложило тренеру новый контракт.

Решение португальца ожидается после игры заключительного тура чемпионата Португалии против "Эшторила", которая состоится 16 мая.

