Игрок ЦСКА Козлов заявил, что сезон-2025/26 трудно назвать годом мечты

"Сезон получился непростой. Наверное, тяжело сказать, что это тот самый год, о котором я мечтал. Есть много моментов, которыми я недоволен.
Буду стараться, чтобы следующий и последующий сезоны были лучше. Самое главное — прибавлять с каждым годом", — отметил Козлов в беседе с "Матч ТВ".
За "Краснодар" Данила Козлов отыграл в первой части сезона 2025/26 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса. Все результативные действия игрок совершил в 8 матчах Кубка России.
В составе ЦСКА хавбек провёл 14 встреч, забил один гол и отдал один ассист. Контракт Козлова с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 3 млн евро.