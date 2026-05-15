Игрок ЦСКА Козлов заявил, что сезон-2025/26 трудно назвать годом мечты

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов подвёл личные итоги сезона 2025/2026. Напомним, что игровой год хавбек начинал в "Краснодаре", а в феврале этого года он за 1,65 млн евро перебрался в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Козлова, в уходящем сезоне было много моментов, которыми он недоволен.

"Сезон получился непростой. Наверное, тяжело сказать, что это тот самый год, о котором я мечтал. Есть много моментов, которыми я недоволен.

Буду стараться, чтобы следующий и последующий сезоны были лучше. Самое главное — прибавлять с каждым годом", — отметил Козлов в беседе с "Матч ТВ".

За "Краснодар" Данила Козлов отыграл в первой части сезона 2025/26 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса. Все результативные действия игрок совершил в 8 матчах Кубка России.

В составе ЦСКА хавбек провёл 14 встреч, забил один гол и отдал один ассист. Контракт Козлова с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 3 млн евро.

