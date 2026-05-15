Форвард "Балтики" Оффор поделился впечатлениями от России

Нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор рассказал, каково ему жить и играть в России. За калининградскую команду нигериец выступает с июля 2025 года.

"Россия очень крутая! Да, есть ограничения, но жить здесь действительно хорошо. Что качается нашего города, то Калининград хоть и небольшой, но красивый.

А Москва — мегаполис, в котором ты можешь сделать всё, что тебе нужно. Это однозначно один из лучших городов в мире", — отметил Оффор в беседе со



Чинонсо Оффор провёл за "Балтику" 29 матчей, в которых забил 5 мячей. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 млн евро.