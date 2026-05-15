Игрок "Балтики" Оффор поделился мнением о работе с Талалаевым

"Талалаев хороший тренер. У него также отличный тренерский штаб, они прекрасно работают.
Заслуживает ли он повышения в клуб побольше? Думаю, вам лучше спросить это у него. Разумеется, большие клубы хотят с ним работать", — передаёт слова Оффора "Спорт-Экспресс".
После 29 туров "Балтика" с 46 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре чемпионата команда сыграет дома с московским "Динамо" (8-е место, 42 очка). Все матчи 30 тура РПЛ-2025/26 пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 мск.