"Попробуйте найти такого нападающего". Экс-президент "Локо" - о контракте Воробьева

- Руководству "Локомотива" нужно договариваться с Воробьевым о новом контракте. Если с ним не договорятся, он уйдет бесплатно. А вы попробуйте найти такого форварда, как Дмитрий.
Сейчас в России нет нападающих, а если и найдешь нормального, то придется заплатить в два раза больше, чем потратишь сейчас на Воробьева, - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Дмитрий Воробьев выступает за московский "Локомотив" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 72 матча и отметился 25 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Ранее Воробьев выступал за "Оренбург", "Волгарь", "Сочи", "Пари НН" и "Краснодар". На его счету четыре матча в составе сборной России и один забитый гол.