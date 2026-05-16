"Попробуйте найти такого нападающего". Экс-президент "Локо" - о контракте Воробьева

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об истекающем контракте Дмитрия Воробьева.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Наумова, "Локомотиву" необходимо продлить контракт с Воробьевым, потому что в России нет таких нападающих.

- Руководству "Локомотива" нужно договариваться с Воробьевым о новом контракте. Если с ним не договорятся, он уйдет бесплатно. А вы попробуйте найти такого форварда, как Дмитрий.

Сейчас в России нет нападающих, а если и найдешь нормального, то придется заплатить в два раза больше, чем потратишь сейчас на Воробьева, - приводит слова Наумова "Матч ТВ".

Дмитрий Воробьев выступает за московский "Локомотив" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 72 матча и отметился 25 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее Воробьев выступал за "Оренбург", "Волгарь", "Сочи", "Пари НН" и "Краснодар". На его счету четыре матча в составе сборной России и один забитый гол.

