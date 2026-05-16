Мостовой высказался об игре Дурана за "Зенит"

"Посмотрел несколько раз - не понимал, почему он ходит пешком по полю. Есть футболисты, которые по полю просто гуляют. Я понимаю, когда ты это делаешь в 36 лет, но этот же молодой. Это что за нападающий?Подумал, что что-то болит. Про это никто не говорил. В итоге пришло к тому, что у него не всё нормально, если уже уехал", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Джон Дуран выступает в составе "Зенита" с начала февраля 2026 года на правах аренды из "Аль-Насра". В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола. Соглашение футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.