Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
Урал1 тайм
Ротор
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Челябинск
2 - 1 2 1
Шинник1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Арсенал Тула
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Мостовой высказался об игре Дурана за "Зенит"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался об игре Джона Дурана за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Александр Мостовой не понимал, почему футболист ходит пешком по полю.

"Посмотрел несколько раз - не понимал, почему он ходит пешком по полю. Есть футболисты, которые по полю просто гуляют. Я понимаю, когда ты это делаешь в 36 лет, но этот же молодой. Это что за нападающий?
Подумал, что что-то болит. Про это никто не говорил. В итоге пришло к тому, что у него не всё нормально, если уже уехал", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Джон Дуран выступает в составе "Зенита" с начала февраля 2026 года на правах аренды из "Аль-Насра". В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола. Соглашение футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

