СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
Нефтехимик1 тайм
Черноморец
13:00
УралНе начат
Ротор
13:00
ЧайкаНе начат
Челябинск
13:00
ШинникНе начат
КАМАЗ
13:00
СоколНе начат
Волга Ул
13:00
ФакелНе начат
Арсенал Тула
13:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
13:00
УфаНе начат
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Макаров: после ухода Карпина все в "Динамо" выдохнули

Экс-полузащитник "Динамо" Денис Макаров рассказал, что в команде все выдохнули после ухода Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Макарова, Карпин следил за диетой футболистов, и это не всем нравилось. После ухода специалиста все смогли выдохнуть.

- После его ухода все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит — делайте, что хотите. Конечно, все выдохнули, - приводит слова Макарова "РБ Спорт".

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года, также он продолжал занимать аналогичный пост в национальной команде России. В декабре клуб объявил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, соглашение с ним рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что Макаров в зимнее трансферное окно покинул стан бело-голубых и на правах свободного агента перешел в турецкий "Кайсериспор".

