Макаров: после ухода Карпина все в "Динамо" выдохнули

- После его ухода все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит — делайте, что хотите. Конечно, все выдохнули, - приводит слова Макарова "РБ Спорт".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года, также он продолжал занимать аналогичный пост в национальной команде России. В декабре клуб объявил о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, соглашение с ним рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что Макаров в зимнее трансферное окно покинул стан бело-голубых и на правах свободного агента перешел в турецкий "Кайсериспор".