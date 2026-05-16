"Ска-Хабаровск" победил "Нефтехимик" в 34-м туре Первой лиги

"Ска-Хабаровск" одержал победу над "Нефтехимиком" в заключительном туре Первой лиги со счетом 2:0.

Фото: ФК "Нефтехимик"

В первом тайме голами за хабаровский клуб отличились нападающий Хакобо Алкалде и левый вингер Капран Алиев.



На данный момент "Нефтехимик" занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 43 очка. "Ска-Хабаровск" располагается на 12-й строчке с 42 баллами в своем активе.



Первая лига



34 тур



Голы: Алкалде, 7, Алиев, 25.

