Роша: надеюсь, ЦСКА скоро сможет выигрывать трофеи

- Я слежу за матчами ЦСКА, когда только могу, и до сих пор поддерживаю крепкую дружбу с некоторыми бывшими одноклубниками. Знаю, что в этом клубе всегда большие амбиции — каждый год быть вверху таблицы.
Надеюсь, клуб продолжит расти, как и делал до сих пор, и скоро снова сможет выигрывать трофеи, - цитирует Рошу "СЭ".
Виллиан Роша выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач. На данный момент защитник является игроком "Аль-Джазиры" из ОАЭ, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам 29 сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 набранными очками. В 30 туре РПЛ команда Дмитрия Игдисамова сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".