СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
Урал1 тайм
Ротор
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Челябинск
2 - 1 2 1
Шинник1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Арсенал Тула
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Роша: надеюсь, ЦСКА скоро сможет выигрывать трофеи

Экс-защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил текущую игру красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Роши, он следит за ЦСКА и надеется, что клуб вскоре сможет вновь выигрывать трофеи.

- Я слежу за матчами ЦСКА, когда только могу, и до сих пор поддерживаю крепкую дружбу с некоторыми бывшими одноклубниками. Знаю, что в этом клубе всегда большие амбиции — каждый год быть вверху таблицы.
Надеюсь, клуб продолжит расти, как и делал до сих пор, и скоро снова сможет выигрывать трофеи, - цитирует Рошу "СЭ".

Виллиан Роша выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 106 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач. На данный момент защитник является игроком "Аль-Джазиры" из ОАЭ, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 29 сыгранных туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 набранными очками. В 30 туре РПЛ команда Дмитрия Игдисамова сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".

