По информации источника, футболист дал устное согласие руководству клуба, что готов принять предложенные условия нового соглашения.
Лукас Фассон выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" защитник провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Текущий контракт с игроком рассчитан до конца июня 2026 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Фассон принял решение по контракту с "Локомотивом" - источник
Футболист "Локомотива" Лукас Фассон принял решение по поводу нового контракта с "Локомотивом".
