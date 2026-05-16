Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
Урал1 тайм
Ротор
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Челябинск
2 - 1 2 1
Шинник1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Арсенал Тула
0 - 3 0 3
Родина1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Торпедо
19:30
ЕнисейНе начат

Кубок Англии

Челси
17:00
Манчестер СитиНе начат

Агент ответил на вопрос о возможном переходе Батракова в "Манчестер Сити"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о возможном переходе футболиста в "Манчестер Сити".
Владимир Кузьмичев заявил, что трансфер футболиста из чемпионата России в Англию на данный момент невозможен.

- Вы говорили, что считаете Гвардиолу лучшим тренером для Батракова. Если сейчас Пеп захочет пригласить Алексея, трансфер возможен?

- Это невозможно. Позиция FA не изменилась - они против трансферов из России. Другое дело, если бы Алексей уже играл в каком-то из европейских чемпионатов. В таком случае трансфер в "Сити" был бы реален, - сказал Кузьмичев Sport24.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 77 очков.

