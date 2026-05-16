Агент ответил на вопрос о возможном переходе Батракова в "Манчестер Сити"

- Вы говорили, что считаете Гвардиолу лучшим тренером для Батракова. Если сейчас Пеп захочет пригласить Алексея, трансфер возможен?
- Это невозможно. Позиция FA не изменилась - они против трансферов из России. Другое дело, если бы Алексей уже играл в каком-то из европейских чемпионатов. В таком случае трансфер в "Сити" был бы реален, - сказал Кузьмичев Sport24.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 77 очков.