Голкипер "Балтики" Любаков высказался о предстоящем матче с "Динамо"

- Ни у кого нет "чемоданного настроения", мы продолжаем работать. Сейчас все мысли только о матче с "Динамо" — будем стараться победить.
Сейчас у нас более слаженная команда, чем в начале сезона. И мы, и "Динамо" подходим к матчу максимально готовыми, хорошо понимаем стиль игры друг друга, - приводит слова Любакова "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 29 сыгранных туров калининградцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46 набранными очками в своем активе. В 30 туре чемпионата страны команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем поле с московским "Динамо".