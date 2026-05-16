Мостовой оценил выступление "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ

"Клуб купил футболистов, которые гарантированно сделают на троих больше 10 мячей. Я говорю про Комличенко, Руденко и Бакаева. У нас некоторые команды столько не забивают. Потому "Локомотив" в нынешнем сезоне и находится выше.
Удовлетворительный сезон для "Локомотива", - сказал Мостовой "Чемпионату".
На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 29 матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения в чемпионате.
В РПЛ сезона-2024/2025 "железнодорожники" расположились на шестой строчке с 53 баллами в своем активе.