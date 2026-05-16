Экс-игрок "Спартака" Кофрие может вернуться в Россию

- К нему есть определённый интерес. Возвращение в Россию? Почему нет? Мы готовы рассматривать такие варианты, - приводит слова агентства Metaratings.
Максимилиано Кофрие выступал за московский "Спартак" с 2021 по 2023 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 26 матчей и отметился одной голевой передачей. На данный момент защитник является игроком французского "Клермона", контракт футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бельгийца в 800 тысяч евро.