Мамедов: второе место в РПЛ - неплохой результат для "Краснодара"

- Мусаев собрал хороших футболистов. Второе место в РПЛ — неплохой результат для "Краснодара". Но впереди еще матч за Кубок России со "Спартаком".
Если "Краснодар" потеряет два трофея, сезон будет считаться не очень удачным, - приводит слова Мамедова Metaratings.
По итогам 29 сыгранных туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстает от лидирующего "Зенита" на два балла. В 30 туре РПЛ южане сыграют на своем поле с "Оренбургом" - встреча состоится сегодня, 17 мая, в 18:00 по московскому времени.
Команда Мурада Мусаева также сыграет в Суперфинале Кубка России с московским "Спартаком". Действующим обладателем трофея является ЦСКА.