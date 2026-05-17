Мамедов: второе место в РПЛ - неплохой результат для "Краснодара"

Экс-игрок сборной России Рамиз Мамедов высказался о борьбе "Краснодара" за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Мамедова, второе место по итогам сезона будет неплохим результатом для "Краснодара".

- Мусаев собрал хороших футболистов. Второе место в РПЛ — неплохой результат для "Краснодара". Но впереди еще матч за Кубок России со "Спартаком".
Если "Краснодар" потеряет два трофея, сезон будет считаться не очень удачным, - приводит слова Мамедова Metaratings.

По итогам 29 сыгранных туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстает от лидирующего "Зенита" на два балла. В 30 туре РПЛ южане сыграют на своем поле с "Оренбургом" - встреча состоится сегодня, 17 мая, в 18:00 по московскому времени.

Команда Мурада Мусаева также сыграет в Суперфинале Кубка России с московским "Спартаком". Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

