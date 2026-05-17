Каборе: мне нравится "Динамо" - там меня всегда уважали

Экс-игрок "Динамо" и "Краснодара" Шарль Каборе поделился воспоминаниями об игре в столичном клубе.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Каборе, ему нравится "Динамо", в клубе его всегда уважали и продолжают уважать сейчас.

- Я провёл два очень хороших года в московском "Динамо". Это отличный клуб, который мне очень нравится.
Там меня всегда уважали, и это продолжается и по сей день. Я до сих пор очень внимательно наблюдаю за лидерами, игроками и всем персоналом клуба, - приводит слова Каборе "Чемпионат".

Шарль Каборе выступал за московское "Динамо" с 2019 по 2021 год, всего он провел за клуб 42 матча и не отметился результативными действиями. В составе "Краснодара" полузащитник вышел на поле 124 встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 6 голевых передач. Футболист завершил профессиональную карьеру в январе 2025 года.

