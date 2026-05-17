Газинский: "Зенит" отложил столетие и сейчас вряд ли позволит забрать титул

- Верим в чудо. Но на самом деле, если до этого все зависело от "Краснодара", то сейчас от них не зависит ничего. Надо побеждать дома и надеяться, что свою победу одержит "Ростов". Думаю, у "Ростова" такие шансы есть, вопрос только, насколько они велики.
"Ростов" свою задачу на сезон выполнил, а "Зенит" отложил столетие и сейчас вряд ли позволит забрать титул, - цитирует Газинского "СЭ".
По итогам 29 сыгранных туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстает от лидирующего "Зенита" на два балла. В 30 туре РПЛ южане сыграют на своем поле с "Оренбургом" - встреча состоится сегодня, 17 мая, в 18:00 по московскому времени. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России.
Команда Мурада Мусаева также сыграет в Суперфинале Кубка России с московским "Спартаком". Действующим обладателем трофея является ЦСКА.