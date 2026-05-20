Аршавин составил список желаемых трансферов "Зенита"

- Вратарь - Матвей Сафонов, защитник - Игорь Дивеев. В полузащите, если смотреть в перспективу, - Матвей Кисляк и Алексей Батраков, в нападении - Константин Тюкавин. Всех этих игроков, которых перечислил, на мой взгляд, нужно рассматривать для "Зенита", - передаёт слова Аршавина РИА "Новости".
Интересно, что один из перечисленных футболистов уже играет за сине-бело-голубых. Дивеев перешёл в команду Сергея Семака зимой 2026 года после обмена с ЦСКА, в рамках которого в обратном направлении отправился Лусиано Гонду.
Напомним, по итогам минувшего сезона клуб с берегов Невы выиграл золотые медали РПЛ.