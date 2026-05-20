Аршавин составил список желаемых трансферов "Зенита"

Андрей Аршавин поделился мнением о том, какими футболистами "Зениту" стоило бы усилить состав в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший игрок петербургского клуба назвал несколько российских игроков, которых считает подходящими для чемпионов страны.

- Вратарь - Матвей Сафонов, защитник - Игорь Дивеев. В полузащите, если смотреть в перспективу, - Матвей Кисляк и Алексей Батраков, в нападении - Константин Тюкавин. Всех этих игроков, которых перечислил, на мой взгляд, нужно рассматривать для "Зенита", - передаёт слова Аршавина РИА "Новости".

Интересно, что один из перечисленных футболистов уже играет за сине-бело-голубых. Дивеев перешёл в команду Сергея Семака зимой 2026 года после обмена с ЦСКА, в рамках которого в обратном направлении отправился Лусиано Гонду.

Напомним, по итогам минувшего сезона клуб с берегов Невы выиграл золотые медали РПЛ.

