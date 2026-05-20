Сборная РПЛ сезона 2025/26

Вратарь
Максим Бориско («Балтика»)
23 матча, 14 сухих, 11 пропущенных голов
Максим — один из творцов успеха «Балтики». Его уверенная игра позволила команде сохранить ворота сухими в 60% матчей, где он участвовал. По данным Opta, он предотвратил 7,44 гола. Показательно, что после травмы вратаря «Балтика» ни разу не выиграла и не оставила ворота на замке.
Защита
Правый защитник: Хуан Касерес («Динамо» Москва)
24 матча, 1 гол, 6 голевых передач
Парагвайский защитник, купленный за 3,4 млн евро, стал лидером по голевым передачам среди защитников РПЛ. Одна из его передач лишила «Краснодар» чемпионства и прервала их неудачную серию против соперника. Касерес также выделяется в обороне, являясь одним из лидеров чемпионата по количеству отборов (2,3 в среднем за матч по данным whoscored.com).
Центральный защитник: Нино («Зенит»)
27 матчей, 1 гол, 1 голевая передача
Нино — самый стабильный защитник чемпиона и команды с самым маленьким количеством пропущенных мячей. Он без проблем находил взаимодействие с любым партнером. Благодаря такой способности, Игорь Дивеев быстро адаптировался в новой команде. Бразилец завершил сезон с лучшим процентом точных передач в лиге (92% по данным whoscored.com).
Центральный защитник: Кевин Андраде («Балтика»)
26 матчей, 1 гол
Кевин, по слухам, станет заменой партнера по этой сборной в «Зените» на следующий сезон. Такой выбор не будет удивительным — он показал себя защитником без слабых мест в формации Андрея Талалаева. Скорость, перехваты, борьба на втором этаже. Андраде — один из лидеров РПЛ по ряду показателей.
Левый защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)
27 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи
Признаюсь, хотел очень включить в сборную Данила Кругового. Но ни одного матча на этой позиции он не провёл. Тем не менее Оласа заслуженно занимает место слева в обороне в этой команде. Защитник «Краснодара» не только запомнился голом в ворота «Зенита», который помог «Краснодару» участвовать в чемпионской гонке, но и качеством своих кроссов с флангов.
Полузащита
Опорный полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)
29 матчей, 5 голов, 5 голевых передач
Кисляк — не опорник-разрушитель, а современный полузащитник, способный как разрушать, так и создавать моменты. Закрепившись в прошлом сезоне, в этом он стал одним из лидеров ЦСКА. Его техника, виденье поля и умение играть на разных участках поля привлекают внимание европейских клубов.
Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)
30 матчей, 13 голов, 16 голевых передач
Эдуард — один из лучших игроков РПЛ последних лет. За последние пять сезонов он неизменно забивает и отдает голевые передачи. Его результативность в сезоне 22/23 (10+11) была невероятной, но в этом году он превзошел те цифры, выдав практически одно голевое действие в среднем за матч. Сперцян давно созрел, чтобы попробовать себя в чемпионате выше уровнем.
Центральный полузащитник: Эсекиэль Барко («Спартак»)
29 матчей, 8 голов, 7 голевых передач
Безусловно, такую команду нельзя назвать сбалансированной, но не включить Барко не мог. Атакующий полузащитник, который, несмотря на то, что шесть из восьми голов забил с пенальти, — один из самых опасных игроков в лиге. Входит в топ по ключевым пасам и кроссам. Всё это множится на один из лучших процентов точных передач в чемпионате (88% по данным whoscored.com).
Нападение
Правый нападающий: Максим Глушенков («Зенит»)
27 матчей, 9 голов, 9 голевых передач
Глушенков провел не самый однозначный сезон. Периодически получая критику не только от экспертов, но и от Сергея Семака. Ощущение, что Максим играет не на сто процентов от своих возможностей. Тем внушительнее кажутся 9+9. Несмотря на большую бразильскую диаспору, именно россиянин стал самым результативным игроком «Зенита».
Левый нападающий: Алексей Батраков («Локомотив»)
28 матчей, 13 голов, 9 голевых передач
Батраков — один из самых ярких и доминирующих молодых игроков в истории РПЛ. За несколько сезонов в «Локомотиве» в 79 играх он забил 33 гола и отдал 20 передач. Его игра говорит о том, что он готов к более сильным вызовам и борьбе за место в символической сборной других чемпионатов.
Центральный нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)
28 матчей, 17 голов, 6 голевых передач
Кордоба — нападающий, который всегда опасен. И неважно, в какой футбол играет его команда. Иногда казалось, что «Краснодару» не надо что-то придумывать, достаточно просто вынести мяч вперёд на колумбийца. Какая бы сумма не была за него заплачена (по разным данным, от 10 до 20 млн евро), он окупил вложенные средства.
Фото: ФК «Балтика», ФК «Зенит», ПФК ЦСКА, ФК «Локомотив», ФК «Краснодар»