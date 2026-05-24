Тарханов высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России

Бывший тренер ряда российских клубов Александр Тарханов высказался о предстоящем матче "Спартака" и "Краснодара".
Российский специалист заявил, что "Спартак" и "Краснодар" примерно равны по составу.

"Сможет ли "Краснодар" реабилитироваться за чемпионат России? "Спартаку" надо реабилитироваться в Кубке. "Краснодар" второе место занял в РПЛ.

Примерно равные команды по составу. Кто лучше сыграет, кому больше повезет, тот и выиграет. Везение тоже очень важно в спорте", - сказал Тарханов "Матч ТВ".

Сегодня, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков. "Спартак" расположился на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.

