Тарханов высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России

"Сможет ли "Краснодар" реабилитироваться за чемпионат России? "Спартаку" надо реабилитироваться в Кубке. "Краснодар" второе место занял в РПЛ.
Примерно равные команды по составу. Кто лучше сыграет, кому больше повезет, тот и выиграет. Везение тоже очень важно в спорте", - сказал Тарханов "Матч ТВ".
Сегодня, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков. "Спартак" расположился на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.