По информации источника, "Ахмат" подписал соглашение с Калиду Сидибе на 3 года.
Футболист выступает в составе французского "Генгама". В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Стал известен срок контракта игрока из Франции с "Ахматом" - источник
"Ахмат" подписал опорного полузащитника из Франции.
Фото: Getty Images