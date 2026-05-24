Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:00
КраснодарНе начат

Стал известен срок контракта игрока из Франции с "Ахматом" - источник

"Ахмат" подписал опорного полузащитника из Франции.
Фото: Getty Images
По информации источника, "Ахмат" подписал соглашение с Калиду Сидибе на 3 года.

Футболист выступает в составе французского "Генгама". В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится