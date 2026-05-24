Агент защитника "Зенита" не исключил уход игрока летом

"В футболе сегодня ничего не бывает на сто процентов. Посмотрим, что может произойти в трансферное окно. Не исключаю никаких исходов.В "Зените" полностью доверяют Ванье - он выходил на поле почти в каждом матче", - сказал Ратковица "Советскому спорту".
Ваня Дркушич выступает в составе петербургского "Зенита" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 33 матча, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.