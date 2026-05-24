Агент защитника "Зенита" не исключил уход игрока летом

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы игрока "Зенита" Вани Дркушича, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
Младен Ратковица заявил, что в "Зените" полностью доверяют футболисту.

"В футболе сегодня ничего не бывает на сто процентов. Посмотрим, что может произойти в трансферное окно. Не исключаю никаких исходов.
В "Зените" полностью доверяют Ванье - он выходил на поле почти в каждом матче", - сказал Ратковица "Советскому спорту".

Ваня Дркушич выступает в составе петербургского "Зенита" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 33 матча, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

