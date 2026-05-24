Аршавин - о Дуране: то, что он делал, на футбол мало похоже

- Думаю, он хотел играть, но получилось так, что не смог. Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном (смеётся).
То, что он делал, на футбол мало похоже, - приводит слова Аршавина "Чемпионат".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без последующего права выкупа. Всего форвард провел за петербуржцев девять матчей и забил два мяча (оба - с пенальти).
Перед матчем 30 тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:0) клуб сообщил об отъезде Дурана из расположения команды по личным обстоятельствам. В составе сине-бело-голубых колумбийский нападающий стал чемпионом России.