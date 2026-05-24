Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм

Аршавин - о Дуране: то, что он делал, на футбол мало похоже

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил игру Джона Дурана за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршавина, Дуран хотел играть, но не смог.

- Думаю, он хотел играть, но получилось так, что не смог. Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном (смеётся).
То, что он делал, на футбол мало похоже, - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без последующего права выкупа. Всего форвард провел за петербуржцев девять матчей и забил два мяча (оба - с пенальти).

Перед матчем 30 тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:0) клуб сообщил об отъезде Дурана из расположения команды по личным обстоятельствам. В составе сине-бело-голубых колумбийский нападающий стал чемпионом России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится