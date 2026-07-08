Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
4 - 1 4 1
Нефтчи ФерганаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм

Мамаев ответил, виноват ли Роналду в вылете Португалии с ЧМ-2026

После вылета Португалии с чемпионата мира экс-игрок сборной России Павел Мамаев оценил роль Криштиану Роналду в выступлении команды на турнире.
Фото: Getty Images
По мнению экс-футболиста, поражение от Испании нельзя связывать с присутствием Роналду на поле.

"Не думаю, что Роналду мешал Португалии. Игрок такого масштаба не может мешать", — заявил Мамаев.

Он отметил, что португальцы уступили одной из сильнейших команд турнира, а исход встречи во многом решили реализация моментов и удача. По словам Мамаева, при другом развитии событий сборная Португалии вполне могла выйти в четвертьфинал.

На ЧМ-2026 Роналду забил три мяча и стал первым футболистом в истории, отличившимся на шести чемпионатах мира. Однако его команда завершила борьбу уже в 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится