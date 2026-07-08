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Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
4 - 1 4 1
Нефтчи ФерганаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм

"Спартак" объяснил отсутствие Жедсона в матче с "Рубином"

В московском "Спартаке" раскрыли причину отсутствия полузащитника Жедсона Фернандеша в заявке на товарищеский матч с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
В пресс-службе красно-белых сообщили, что футболист пропускает встречу по семейным обстоятельствам.

"Клуб согласовал его отъезд. В скором времени футболист вернется в расположение команды и продолжит подготовку к сезону", — говорится в заявлении "Спартака".

Матч между "Спартаком" и "Рубином" проходит на "Лукойл Арене" в Москве.

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