Владелец "Акрона" считает, что уход Дзюбы может пойти на пользу команде

- Признаю, что вся наша игра была через Артёма. Сейчас он уходит, и это совпадает с тем, что мы хотим отойти от футбола, который был слишком сосредоточен на фигуре одного форварда.
Мы также решили найти нового главного тренера, который поставит "Акрону" более целостный, разнообразный и комбинационный стиль, - приводит слова Морозова Metaratings.
Ранее стало известно что Артем Дзюба покидает тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, форвард выступал за клуб с сентября 2024 года. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны, а также лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.
По итогам сезона-2025/26 тольяттинцы сохранили место в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над волгоградским "Ротором" с общим счетом 2:1. После 30 тура чемпионата России клуб объявил об отставке Заурбека Тедеева с поста главного тренера.