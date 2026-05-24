Аршавин считает, что Тюкавину нужно переходить в "Зенит": что ему, занимать десятые места?

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин считает, что Константину Тюкавину нужно переходить в стан сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Аршавина, Тюкавин хочет стать чемпионом и ему нужно переходить в "Зенит".

- Тюкавину надо переходить в "Зенит"? Тоже надо. Он же хочет чемпионство. Что ему, занимать десятые места? - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В сезоне-2025/26 Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 15 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года. Ранее сообщалось, что "Зенит" заинтересован в трансфере нападающего.

