Глушаков - о Дзюбе в "Спартаке": почему бы меня не вернуть в клуб?

"Мне вообще все равно на разговоры про Дзюбу и "Спартак". Почему бы меня не вернуть в клуб? Или почему не вернули? Я бы тоже красиво закончил.Я разве уходил из "Спартака" в другой клуб за трофеями или деньгами? Нет! Все поняли ошибку, когда я уходил. Вся история была из-за агентской истории, устроили там Санта-Барбару", - сказал Глушаков "РБ Спорту".
Ранее Артем Дзюба заявил, что готов вернуться в "Спартак". Нападающий является воспитанником красно-белых. Футболист провел за клуб 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 голевые передачи.
Денис Глушаков выступал в составе "Спартака" с 2013 по 2019 год. Всего за красно-белых на счету полузащитника 173 матча, 23 гола и 10 результативных передач. Последним клубом футболиста стал "СКА Ростов".