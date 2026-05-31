Матчи Скрыть

Глушаков - о Дзюбе в "Спартаке": почему бы меня не вернуть в клуб?

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Денис Глушаков заявил, что красиво бы закончил карьеру, если бы вернулся в "Спартак".

"Мне вообще все равно на разговоры про Дзюбу и "Спартак". Почему бы меня не вернуть в клуб? Или почему не вернули? Я бы тоже красиво закончил.
Я разве уходил из "Спартака" в другой клуб за трофеями или деньгами? Нет! Все поняли ошибку, когда я уходил. Вся история была из-за агентской истории, устроили там Санта-Барбару", - сказал Глушаков "РБ Спорту".

Ранее Артем Дзюба заявил, что готов вернуться в "Спартак". Нападающий является воспитанником красно-белых. Футболист провел за клуб 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 голевые передачи.

Денис Глушаков выступал в составе "Спартака" с 2013 по 2019 год. Всего за красно-белых на счету полузащитника 173 матча, 23 гола и 10 результативных передач. Последним клубом футболиста стал "СКА Ростов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится