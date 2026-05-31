Стал известен лучший игрок "Спартака" по итогам мая

"Илья Помазун - WINLINE Игрок мая в "Спартаке"! Илья - один из главных героев победного суперфинала в Кубке. Он потащил два послематчевых пенальти. И набрал 50% ваших голосов", - написано в Telegram-канале Спартака ".

Илья Помазун выступает в составе московского "Спартака" с начала февраля 2025 года. В текущем сезоне Кубка России голкипер провел 10 матчей, пропустил 8 голов и отыграл 2 матча на ноль.24 мая состоялась встреча в рамках Суперфинала Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром". Красно-белые одержали победу по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).