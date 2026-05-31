Стала известна символическая сборная сезона Лиги чемпионов

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала символическую сборную сезона.

В команду вошли 5 футболистов из "ПСЖ", 3 - из "Арсенала", 2 - из "Баварии" и 1 - из мадридского "Атлетико".



Вчера, 30 мая, состоялся матч в рамках финала Лиги чемпионов между "парижанами" и "канонирами". Встреча проходила в Будапеште на "Пушкаш Арене". Французский клуб одержал победу над "Арсеналом" по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).