Пономарев объяснил, в чем Дасаев превосходил Сафонова

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о Ринате Дасаеве и Матвее Сафонове.
Фото: ФК "Спартак"
Владимир Пономарев заявил, что Ринат Дасаев был сильнее, надежнее и мобильнее Матвея Сафонова.

"Дасаев был интереснее Сафонова. Я хорошо помню его игру. Раньше говорили: "От Москвы и до Алтая — лучше всех Ринат Дасаев!" Он сильнее Сафонова и понадёжнее, мобильнее", - сказал Пономарев "Советскому спорту".

Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб 27-летний голкипер провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Игрок является двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции.

Ринат Дасаев выступал за "Волгарь", "Спартак" и "Севилью". Он является двукратным чемпионом СССР. Всего за карьеру вратарь провел 488 матчей, пропустил 438 голов и отыграл 201 встречу на ноль.

