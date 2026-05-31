Пономарев объяснил, в чем Дасаев превосходил Сафонова

"Дасаев был интереснее Сафонова. Я хорошо помню его игру. Раньше говорили: "От Москвы и до Алтая — лучше всех Ринат Дасаев!" Он сильнее Сафонова и понадёжнее, мобильнее", - сказал Пономарев "Советскому спорту".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб 27-летний голкипер провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Игрок является двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции.
Ринат Дасаев выступал за "Волгарь", "Спартак" и "Севилью". Он является двукратным чемпионом СССР. Всего за карьеру вратарь провел 488 матчей, пропустил 438 голов и отыграл 201 встречу на ноль.