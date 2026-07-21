Согласно данным официального сайта лиги, теперь полузащитник "Локомотива" будет выходить на поле под номером 10. До этого 21-летний хавбек играл за железнодорожников с номером 83 на спине. Освободившаяся "десятка" принадлежала Дмитрию Воробьёву, который этим летом покинул московский клуб и продолжит карьеру в "Краснодаре".
"Локомотив" в 1-м туре РПЛ 26 июля при своих болельщиках сыграет против "Ахмата".
Батраков сменил игровой номер в "Локомотиве"
Алексей Батраков сменил игровой номер перед стартом нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"