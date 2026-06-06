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Коновалов объяснил, почему возвращение Дзюбы в "Спартак" невозможно

Бывший игрок "Спартака" Андрей Коновалов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в московский клуб.
Фото: ФК "Акрон"
Андрей Коновалов заявил, что возраст и отношение болельщиков помешают футболисту вернуться в "Спартак".

"Это невозможно, потому что есть много нюансов. Этот потенциальный трансфер вызывает много вопросов, Дзюбу не примут болельщики, он уже возрастной футболист.
Для того, чтобы стать дядькой в раздевалке, Артему надо играть. Это может быть спорный трансфер", - сказал Коновалов "РБ Спорту".

Артем Дзюба выступал в составе основной команды московского "Спартака" с 2007 по 2015 год. Всего за красно-белых нападающий провел 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.

В конце мая российский футболист объявил об уходе из тольяттинского "Акрона". Игрок заявил, что готов вернуться в "Спартак".

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