Глушаков: ничего страшного в словах Барко про "Индепендьенте" не вижу

"Он же не сказал, что хочет играть там прямо сейчас. Эсекьель желает там играть в будущем, в целом. Ничего страшного в его словах не вижу. Так многие футболисты хотят вернуться.Сейчас вопрос в том, продлит он контракт или нет. Барко - ключевой игрок и без него "Спартаку" будет тяжело", - сказал Глушаков "Спорт-Экспрессу".
Эсекьель Барко защищает цвета московского "Спартака" с конца июля 2024 года. В минувшем сезоне аргентинский атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 9 голевых передач. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, а контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
Ранее футболист заявил, что хочет играть за "Индепендьенте".