Матчи Скрыть

Ещенко высказался о возможном уходе Барко из "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Ещенко заявил, что Эсекьеля Барко можно заменить.

"Разве "Спартак" зависит от одного футболиста? Выигрывает команда, а не игрок. Уйдет Барко - придет другой игрок, и они также будут бороться за чемпионство. "Спартак" не команда, зависящая только от Барко. Таких игроков еще можно найти", - сказал Ещенко "Спорт-Экспрессу".

Барко играет за "Спартак" с июля 2024 года. За прошедший сезон 27-летний хавбек отметился 8 голами и 9 ассистами в 37 матчах. Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро, действующее соглашение истекает в июне 2027 года.

Ранее аргентинский футболист заявил, что он хочет играть за "Индепендьенте".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится