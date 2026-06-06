Ещенко высказался о возможном уходе Барко из "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

"Разве " Спартак " зависит от одного футболиста? Выигрывает команда, а не игрок. Уйдет Барко - придет другой игрок, и они также будут бороться за чемпионство. "Спартак" не команда, зависящая только от Барко. Таких игроков еще можно найти", - сказал Ещенко "Спорт-Экспрессу"

Андрей Ещенко заявил, что Эсекьеля Барко можно заменить.Барко играет за "Спартак" с июля 2024 года. За прошедший сезон 27-летний хавбек отметился 8 голами и 9 ассистами в 37 матчах. Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро, действующее соглашение истекает в июне 2027 года.Ранее аргентинский футболист заявил, что он хочет играть за "Индепендьенте".