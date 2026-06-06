По информации источника, "Аякс" и "Олимпиакос" заинтересованы в трансфере футболиста этим летом.
Наир Тикнизян выступает в составе "Црвены Звезды" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 47 матчей, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года.
Источник: "РБ Спорт"
Тикнизян может перейти в "Аякс" или "Олимпиакос"
Наир Тикнизян может продолжить карьеру в другом клубе.
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