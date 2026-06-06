Колыванов - о возможном уходе Барко: история непонятная

- Может, Барко и не вернётся через сезон. А "Спартак" может кого-то приобрести поинтереснее. Барко же не может просто так уйти. За него тоже должны что-то заплатить. Но история непонятная.
Ты же в команде, а просишь уйти. Барко — интересный игрок, один из лидеров в середине поля. В случае ухода надо искать замену, без него будет сложно, - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Ранее полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко в интервью заявил, что хочет выступать за аргентинский "Индепендьенте". Сообщалось, что красно-белые отвергли предложение аргентинского клуба по трансферу полузащитника.
В прошлом сезоне Барко вышел на поле в 37 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро. Аргентинец выступает за столичный клуб с июля 2024 года.