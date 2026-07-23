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Радченко раскритиковал протест "Спартака": разговоры о переигровке - полный бред

Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко не увидел оснований для удовлетворения протеста, который "Спартак" подал после матча за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего футболиста, попытки красно-белых добиться переигровки встречи не имеют смысла.

- Разговоры "Спартака" о переигровке Суперкубка - полный бред. Юристам "Спартака" нечем заняться, поэтому они заводят разговоры об этом. Результат понятен. Обе команды должны быть с ним согласны, - цитирует Радченко Metaratings.

Напомним, "Спартак" настаивает, что во время серии пенальти были нарушены правила игры. В клубе указывают, что судья не провёл жеребьёвку перед послематчевыми ударами и самостоятельно определил ворота, объяснив своё решение требованиями безопасности. Сам матч завершился ничьей 1:1, а обладателем Суперкубка России по итогам серии пенальти стал "Зенит".

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