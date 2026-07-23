Глебов отреагировал на слухи об интересе со стороны "Интера"

- Кто бы что ни говорил, но приятно прочитать свою фамилию в одном ряду с "Интером". Однако это всё мимолётно - ты прочитал новость и сразу про неё забыл. Интерес и предметное предложение - две разные вселенные, - передаёт слова Глебова "Матч ТВ".
Глебов выступает за основную команду ЦСКА с лета 2023 года. За это время полузащитник провёл 76 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и семью ассистами на партнёров. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.