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Глебов отреагировал на слухи об интересе со стороны "Интера"

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал сообщения СМИ, связывающие его с возможным продолжением карьеры в европейском футболе.
Фото: ПФК ЦСКА
20-летний хавбек признался, что подобные публикации вызывают положительные эмоции, однако призвал не придавать им большого значения.

- Кто бы что ни говорил, но приятно прочитать свою фамилию в одном ряду с "Интером". Однако это всё мимолётно - ты прочитал новость и сразу про неё забыл. Интерес и предметное предложение - две разные вселенные, - передаёт слова Глебова "Матч ТВ".

Глебов выступает за основную команду ЦСКА с лета 2023 года. За это время полузащитник провёл 76 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и семью ассистами на партнёров. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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