"Барселона" сообщила о серьёзной травме полузащитника

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рискует пропустить начало сезона из-за повреждения, полученного во время чемпионата мира.

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Каталонский клуб объявил, что обследование выявило у 29-летнего нидерландца разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена. Врачи приняли решение отказаться от операции - футболист будет проходить курс консервативного лечения под постоянным наблюдением медицинского штаба.



Де Йонг присоединился к "Барселоне" уже с этой травмой после завершения выступления на мундиале. По информации СМИ, восстановление хавбека может занять от одного до трёх месяцев, из-за чего он рискует пропустить часть стартового отрезка нового сезона.