Сергеев: сборная России - большая дружная семья, я всегда жду вызова

- Доволен сборами. Сначала меня не было, но потом вызвали. Мне всё нравится.
Я всегда с удовольствием еду в сборную. У нас большая дружная семья, а я всегда жду вызова, - цитирует Сергеева "Чемпионат".
Вчера, 9 июня, национальная команда России одержала победу над сборной Тринидада и Тобаго со счетом 3:0, товарищеская встреча прошла в Калининграде. Забитыми мячами отметились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
Напомним, что в рамках майско-июньских сборов команда Валерия Карпина также провела выездной товарищеский матч с Египтом (0:1) и домашнюю встречу с Буркина-Фасо (3:0).